«Шакира плохо вела себя с ними, считая себя лучше их». Какое прозвище жены игроков «Барсы» дали поп-диве

Всплывают все новые подробности из жизни Шакиры и Жерара Пике. Оказывается, колумбийская певица не очень дружелюбно вела себя по отношению к женам и девушкам одноклубников Пике.

Журналистка Лорена Васкес заявила, что Шакира была эгоистична, ставя себя выше остальных девушек.

«Шакира плохо вела себя с ними, задирала нос, думала, что она лучше их, а они за глаза звали ее La Patrona (исп. хозяйка)».

По сведениям издания Marca, недавно расставшаяся пара может начать судебную тяжбу за двоих детей. Обе стороны не готовы отказаться от них. 35-летний Пике хочет, чтобы его сыновья остались в Испании, а Шакира планирует забрать их в Майями на два месяца.