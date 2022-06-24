«Он выиграет пять, шесть, семь»: великий прогноз Йохана Кройффа из 2012-го о «Золотых мячах» Месси

Аргентинская икона, которая сегодня (24 июня) отмечает свое 35-летие, семь раз выигрывал Золотой мяч.

Возможно, самое известное предсказание было сделано легендой «Барселоны» и сборной Голландии Йоханом Кройффом.

Он сделал пугающе точный прогноз еще в 2012 году:

«Для мира футбола, Месси — это сокровище, потому что он является образцом для подражания для детей во всем мире…

Месси станет игроком, выигравшим больше всего «Золотых мячей» в истории. Он выиграет пять, шесть, семь. Он несравненный. Он из другой планеты».

В 2021 году аргентинец выиграл приз в 7-й раз, это рекордный показатель. Второе место по числу «Золотых мячей» принадлежит Криштиану Роналду, у него 5 наград.

Ранее Месси получил «Золотой мяч» четырежды подряд, с 2009-го по 2012-й, а также в 2015-м и 2019-м.