FC BARCELONA
Блог

«Он выиграет пять, шесть, семь»: великий прогноз Йохана Кройффа из 2012-го о «Золотых мячах» Месси

Барселона Барселона
Клубы
ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Аргентинская икона, которая сегодня (24 июня) отмечает свое 35-летие, семь раз выигрывал Золотой мяч.

Возможно, самое известное предсказание было сделано легендой «Барселоны» и сборной Голландии Йоханом Кройффом.

Он сделал пугающе точный прогноз еще в 2012 году:

«Для мира футбола, Месси — это сокровище, потому что он является образцом для подражания для детей во всем мире…
 
Месси станет игроком, выигравшим больше всего «Золотых мячей» в истории. Он выиграет пять, шесть, семь. Он несравненный. Он из другой планеты».
 
 
В 2021 году аргентинец выиграл приз в 7-й раз, это рекордный показатель. Второе место по числу «Золотых мячей» принадлежит Криштиану Роналду, у него 5 наград.
 
Ранее Месси получил «Золотой мяч» четырежды подряд, с 2009-го по 2012-й, а также в 2015-м и 2019-м. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные