Кто-нибудь из игроков «Барселоны» поздравил Месси с днем ​​рождения? Отвечаем

День рождения Лео Месси подходит к концу. Легендарному игроку «Барселоны» исполнилось 35 лет, что является особенным числом.

Болельщики задаются вопросом, поздравили ли нынешние игроки «Барсы» Месси.

Нет. Ни один действующий игрок «Барселоны» публично не поздравил Месси с днем ​​рождения , что немного огорчает.

Конечно, это не значит, что они не поздравили Лео в частном порядке. Ведь известно, что аргентинец замкнутый человек.

И, конечно же, не все игроки «Барсы» дружат с Месси. Говорят, что у Жерара Пике и Марка-Андре тер Стегена напряженные отношения с 35-летним футболистом.

По крайней мере, аккаунт клуба в социальных сетях поздравил его.