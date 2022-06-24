Кто-нибудь из игроков «Барселоны» поздравил Месси с днем ​​рождения? Отвечаем

День рождения Лео Месси подходит к концу. Легендарному игроку «Барселоны» исполнилось 35 лет, что является особенным числом.
Болельщики задаются вопросом, поздравили ли нынешние игроки «Барсы» Месси.
Нет. Ни один действующий игрок «Барселоны» публично не поздравил Месси с днем рождения, что немного огорчает.
Конечно, это не значит, что они не поздравили Лео в частном порядке. Ведь известно, что аргентинец замкнутый человек.
И, конечно же, не все игроки «Барсы» дружат с Месси. Говорят, что у Жерара Пике и Марка-Андре тер Стегена напряженные отношения с 35-летним футболистом.
По крайней мере, аккаунт клуба в социальных сетях поздравил его.
G⚽AL OF THE DAY 🎂 Happy birthday, Leo pic.twitter.com/yYLeTjw3Va— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 24, 2022
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