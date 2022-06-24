«Вам нужен пулемет, чтобы остановить его»: 9 лучших цитат звезд футбола о Месси

Сегодня, 24 июня, Месси исполняется 35 лет. Вот несколько очаровательных цитат других икон футбола о Лео Месси.

«Однажды они сказали, что могут остановить меня только пистолетом. Сегодня вам нужен пулемет, чтобы остановить Месси». — сказал бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков.

«Месси не нужна правая нога. Он использует только левую, и он по-прежнему лучший в мире. Представьте, если бы он также использовал правую ногу, тогда у нас были бы серьезные проблемы», — сказал Златан Ибрагимович.

«Месси - величайший игрок всех времен», — сказал однажды Уэйн Руни.

«Наличие Лионеля Месси — большое преимущество. Когда этот мужчина на вашей стороне, все может случиться. Я видел, какой он на тренировках, и это просто потрясающе!" - слова Тьерри Анри.

«Я думаю о великих игроках, с которыми я играл на одном поле — Эрике Кантоне, Зинедине Зидане, Пирло, Хави, Роналду, но величайший — Месси», — сказал Пол Скоулз.

«Лионель Месси — бог футбола. Когда мяч у Месси, и ты с ним один на один, ты мертв». — сказал Жозе Моуринью.

«Без сомнения, Лионель Месси — лучший в мире! Для меня он лучший в истории футбола», — сказал тренер сборной Испании Луис Энрике.

«Для меня наблюдать за игрой Лео Месси — это удовольствие, это как оргазм — это невероятное удовольствие», — сказал Луиш Фигу в интервью.