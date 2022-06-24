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Левандовски надеется, что «Бавария» примет последнее предложение «Барсы»

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Каталонцы согласны выплатить требуемые 40 миллионов евро.

По информации Джейсона Берта из The Telegraph, Роберт Левандовски надеется, что мюнхенская «Бавария» примет последнее предложение « Барселоны » в размере 35 миллионов евро фиксированной суммы плюс 5 миллионов евро в виде бонусов .

Предложение «Барсы» соответствует запросу баварцев в 40 миллионов евро. Однако проблема в том, что «Бавария» хочет, чтобы эта сумма была выплачена авансом без каких-либо рассрочек и бонусных частей.

«Бавария» сомневается, что у «Барсы» есть деньги для финансирования трансфера Левандовски, и не скрывает, что получала предложения от других клубов, в в том числе из АПЛ.

Однако польский нападающий дал понять, что рассматривает только переход на «Камп Ноу».

Левандовски считает, что «Бавария» должна принять его просьбу об уходе, поскольку он пришел в клуб в 2014 году в качестве свободного агента, за которого "Бавария" не платила ни евро, и долгие годы оставался верным клубу.

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