Левандовски надеется, что «Бавария» примет последнее предложение «Барсы»

Каталонцы согласны выплатить требуемые 40 миллионов евро.

По информации Джейсона Берта из The Telegraph, Роберт Левандовски надеется, что мюнхенская «Бавария» примет последнее предложение « Барселоны » в размере 35 миллионов евро фиксированной суммы плюс 5 миллионов евро в виде бонусов .

Предложение «Барсы» соответствует запросу баварцев в 40 миллионов евро. Однако проблема в том, что «Бавария» хочет, чтобы эта сумма была выплачена авансом без каких-либо рассрочек и бонусных частей.

«Бавария» сомневается, что у «Барсы» есть деньги для финансирования трансфера Левандовски, и не скрывает, что получала предложения от других клубов, в в том числе из АПЛ.

Однако польский нападающий дал понять, что рассматривает только переход на «Камп Ноу».

Левандовски считает, что «Бавария» должна принять его просьбу об уходе, поскольку он пришел в клуб в 2014 году в качестве свободного агента, за которого "Бавария" не платила ни евро, и долгие годы оставался верным клубу.