Стали известны ключевые даты в календаре «Барселоны»

«Барселона» вернется на «Камп Ноу» в Ла Лиге 13 или 14 августа, приняв «Райо Вальекано». Турнир для «сине-гранатовых» закончится на «Балаидос» в 38 туре 4 июня.

Класико на «Бернабеу» состоится 16 октября в 9 туре Ла Лиги, а ответный матч на «Камп Ноу» в 26 туре пройдет 19 марта.

Первая игра на выезде будет в гостях у «Реал Сосьедад» во втором туре, а следующий гостевой матч состоится в Севилье в третьем туре Ла Лиги.

Дерби с «Эспаньолом» намечены на 31 декабря на «Камп Ноу» в 15 туре и на 14 мая на «Эль Прат» в 34 туре.