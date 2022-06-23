«Кто-то платит за Лукаку 8 миллионов евро, а кто-то за Феррана Торреса 55!» Болельщики высмеивают «Барселону» в соцсетях

Сравнивают главные трансферы этого лета с расходами «Барсы» на новых игроков.

В среду стало известно, что нападающий Ромелу Лукаку переходит из «Челси» в «Интер».

Итальянский клуб арендует 29-летнего форварда на один сезон и заплатит за аренду бельгийца 8 миллионов евро.

Болельщики «Барселоны» обратили внимание на смехотворную сумму перехода по сравнению со стоимостью Феррана Торреса, пополнившего сине-гранатовых по ходу прошлого сезона, а также вспомнили другие трансферы этого лета.

Пост в Твиттере: «Трансферный рынок: Холанд в «Сити» за 60 миллионов евро. Мане в «Баварию» за 32 миллиона евро. Лукаку в «Интер» за 8 миллионов евро. Адейеми в Дортмунд за 30 миллионов евро. Дарвин Нуньес в «Ливерпуль» за 75 миллионов. «Барса» заплатила 55 миллионов евро за Феррана Торреса».

Ферран неплохо провел первые несколько недель в «Барселоне», однако ни разу не смог забить в последних шести играх сезона 2021/22.