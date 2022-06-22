Шведская телеведущая опубликовала фото Пике с блондинкой, назвав его неудачником

Защитник «Барселоны» Жерар Пике был замечен в Стокгольме в прошлую пятницу вечером с загадочной блондинкой. Фото было обнародовано шведской телеведущей.

После расставания с Шакирой, Пике стал героем нескольких заголовков по не самым благовидным причинам.

Шведская телеведущая Катрин Житомерска также раскритиковала футболиста, который, якобы, отказался сделать фото с ее сыном, направив ему сообщение в социальных сетях:

«Послушай меня, лузер. Возможно, большинство девушек на вечеринке хотели т*****ть тебя, но когда я тебя увидела, то сразу подумала о моем сыне. Я просила тебя поздороваться с ним, ты отказал. Что ты из себя представляешь? Ты просто парень, который может катать мяч».

«Это не особенно впечатляет. Меня огорчает, что тебе в голову ударила слава, ты жалок. Ты просто парень с мячом. Но ты знай, что карма – сука, ты еще будешь кусать себе локти».

Загадочная блондинка на фото, видимо, новая девушка футболиста. Он расстался с Шакирой в прошлом месяце после 11 лет отношений. У пары двое детей.