Силва слишком дорог: 7 более дешевых замен Френки де Йонга в «Барсе» - 2 могут перейти бесплатно

Поскольку Френки де Йонг собирается уйти в «Манчестер Юнайтед», «Барселона» намерена найти его замену.

"Сити" установили ошеломляющую цену в 90 миллионов евро за Бернадо Силву.

Тем не менее есть более дешевые альтернативы, которые "Барса" может изучить.

За 40 миллионов евро или меньше

Микель Мерино. Недавно Кулер 25-летнего футболиста порекомендовали «Барселоне». Он может покинуть «Сосьедад», если «Барса» проявит к нему интерес.

Юри Тилеманс. «Барселона» не посмотрела в сторону бельгийца. Тем не менее, он может быть доступен по дешевке, так как его контракт истекает следующим летом.

Карлос Солер. Интерес «Барсы» к испанцу, похоже, остыл. Тем не менее, Солер — один из полузащитников, который может предложить столько же, сколько Силва и Де Йонг, и даже больше.

Фабиан Руис. «Барселона» недавно была связана с испанцем, который отличился в Италии в прошлом сезоне. Он умеет забивать и редко получает травмы.

Илкай Гюндоган. «Барса» может выбрать альтернативу в "Сити", которая будет явно дешевле Силвы.

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Кристиан Эриксен. «Барселона» может выбрать датчанина, который может перейти бесплатно этим летом. Полузащитник — отличный игрок.