Кто такой Хуан Карлос Унсуэ, в честь которого «Барса» играет против «Ман Сити»?

Унсуэ провел всего 5 матчей за каталонцев в период с 1988 по 1990 год, но его главный вклад в «Барселону» произошел после того, как он завершил карьеру.

55-летний футболист работал тренером вратарей «Барсы» с 2003 по 2010 год и помощником тренера с 2014 по 2017 год, когда командой руководил Луис Энрике.

Этот человек приложил руку к двум треблам «блауграны» в 21 веке, что является большим достижением.

В феврале 2020 года у Унзу был диагностирован боковой амиотрофический склероз, серьезное заболевание двигательных нейронов. Средний срок жизни от начала заболевания до смерти составляет от двух до четырех лет, экс-тренер сине-гранатовых переживает очень тяжелые времена в жизни.

Благотворительный матч «Барселоны» против «Ман Сити» станет сбором средств для тех, кто страдает такой же болезнью. Поэтому, это больше, чем просто товарищеский матч.

«Мы здесь, чтобы официально объявить, что 24 августа состоится благотворительный матч между «Барселоной» и «Манчестер Сити», чтобы привлечь внимание к БАС», — приводит слова Унсуэ пресс-служба «Барселоны».

«Спасибо «Барселоне» за предоставление отличной арены, такой как «Камп Ноу». Мы постараемся заполнить её как можно большим числом людей. С нетерпением ждем возможности принять участие в матче», — сказал Гвардиола.