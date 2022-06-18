Фото дня: Месси и Хави с женами на свадьбе Жорди Альбы

Жорди Альба и его жена Ромари устроили довольно скромную свадьбу с небольшим количеством приглашенных.
Говорят, что были приглашены лишь три действующих игрока «Барселоны».
Зато свадьбу посетил Лео Месси со своей женой. Там он встретился со своим бывшим товарищем по команде и нынешнем тренером "Барсы" Хави.
Месси с женой:
Хави с женой:
Интересно, что свадьбу также посетил Рики Пуч, который не особо востребован по руководством Хави.
Пуч со своей девушкой:
Серджи Роберто и его жена:
Среди приглашенных гостей также были Марк Бартра, Коке, Серхио Рамос, Давид Де Хеа и Альваро Мората.
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