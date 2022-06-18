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Фото дня: Месси и Хави с женами на свадьбе Жорди Альбы

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Жорди Альба и его жена Ромари устроили довольно скромную свадьбу с небольшим количеством приглашенных. 

Говорят, что были приглашены лишь три действующих игрока «Барселоны».

Зато свадьбу посетил Лео Месси со своей женой. Там он встретился со своим бывшим товарищем по команде и нынешнем тренером "Барсы" Хави.

Месси с женой:

 

Хави с женой:

Интересно, что свадьбу также посетил Рики Пуч, который не особо востребован по руководством Хави.

Пуч со своей девушкой:

Серджи Роберто и его жена:

 

Среди приглашенных гостей также были Марк Бартра, Коке, Серхио Рамос, Давид Де Хеа и Альваро Мората.

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