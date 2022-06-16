Дембеле предложил купить его футболки за крипту. Оказалось, его твиттер взломали

Усман Дембеле «использовал» твиттер впервые за 4 года, но оказалось, что его аккаунт был взломан.
Дембеле написал следующее сообщение:
«Сегодня я сделал свои первые инвестиции в криптовалюту. Я выставляю на продажу 50 своих футболок, которые я подписал. Это всего 500 долларов каждая. Единственное требование — заплатить криптовалютой. Желающие могут отправить сообщение моему помощнику».
Позже француз объяснился:
«Мой аккаунт в твиттере был взломан. Это сообщение являются поддельными. Пожалуйста, сообщите жалобу о твите и игнорируйте сообщения, подобные этому, а также ссылки или пользователей, которые фигурируют в них. Спасибо 🙏🏽»
После этого игрок удалил свой аккаунт в твиттере:
Сейчас Дембеле в отпуске. Он примет окончательное решение о своем будущем после истечения срока контракта с «Барсой».
Скорее всего, он перейдет в «ПСЖ».
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