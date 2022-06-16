«Бензина не было, а двигатель заклинил»: Лапорта сравнил «Барселону» с болидом Формулы-1

Жоан Лапорта сделал очень точное сравнение, когда говорил о "Барселоне".
«Барса» похожа на машину Формулы-1. Когда мы пришли в клуб, в ней не было бензина, а двигатель заклинил.
Со временем нам удалось ее завести. Если активируются [экономические] рычаги, мы вернем ее в гонку", - заявил Лапорта на собрании членов клуба.
Через несколько часов станет известно окончательное решение по голосованию членов клуба по важному вопросу.
«Барселона» планирует продать 25% телевизионных прав до 30 июня, а другую часть — позже. Кроме того, "Барса" продаст 49,9% своей компании по лицензированию и мерчандайзингу.
Клуб хочет заработать около 700 миллионов евро.
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