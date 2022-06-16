«Бензина не было, а двигатель заклинил»: Лапорта сравнил «Барселону» с болидом Формулы-1

Жоан Лапорта сделал очень точное сравнение, когда говорил о "Барселоне".

«Барса» похожа на машину Формулы-1. Когда мы пришли в клуб, в ней не было бензина, а двигатель заклинил.

Со временем нам удалось ее завести. Если активируются [экономические] рычаги, мы вернем ее в гонку", - заявил Лапорта на собрании членов клуба.