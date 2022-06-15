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🎥Болельщики приветствуют Лео Месси в аэропорту Барселоны

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Прошло 10 месяцев с тех пор, как футбольный мир был шокирован вынужденным уходом Лео Месси из «Барселоны».

Месси плакал, прощаясь с каталонским клубом, а потом улыбался на презентации в «ПСЖ». Хотя все-таки чего-то Лео не хватало в первом сезоне в Лиге 1, иначе как объяснить такие скромные результаты семикратного обладателя Золотого Мяча.

Сегодня футболист вернулся в столицу Каталонии вместе со своей семьей на время каникул, его встретили болельщики «Барсы».

Лео остановился, чтобы сделать фото и подписать футболки, пока его супруга Антонелла с детьми проходила мимо восторженных болельщиков.

Месси переехал в Париж, но у него по-прежнему есть дом в Барселоне, где он будет наслаждаться каникулами.

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