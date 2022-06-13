Бускетс уйдет из «Барсы» через год. 4 игрока, которые могут заменить его

Серхио Бускетс сообщил «Барселоне», что решил покинуть клуб в конце сезона 22/23, сообщает Mundo Deportivo.

Потеря такого важного игрока станет ударом для сине-гранатовых, но этот эффект можно смягчить, если Хави попробует других игроков на этой позиции в предстоящем сезоне.

Нико

«Барселона» пометила Нико как игрока, не подлежащего трансферу, а это значит, что у них есть план на него в следующем сезоне.

Испанец молод, силен и готов быть важным игроком команды. Хави должен проверить его в роли Бускетса в этом сезоне.

Френки де Йонг

Френки де Йонг очень хотел, чтобы его использовали в роли Бускетса с тех пор, как он перешел в «Барсу».

Если голландец не будет продан, его можно использовать на этой позиции.

Серджи Роберто

Недавно «Барселона» продлила контракт Роберто еще на год.

Хави вполне мог попробовать его на позиции Бускетса.

Франк Кессиэ

Пока не ясно, сможет ли «Барселона» завершить сделку по переходу Франка в клуб этим летом.