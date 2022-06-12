Кто эти два неизвестных игрока с легендарного фото «Барсы» и где они сейчас

Карлес Пуйоль, Лео Месси, Педро, Боян Кркич, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Виктор Вальдес, Андрес Иньеста и Хави вместе на фото.

Но тут есть еще два игрока, которых вы можете не знать.

За Вальдесом стоит бывший запасной вратарь «Барселоны» Альберт Хоркера. С 2004 по 2009 год он провел 24 матча за первую команду, выиграв два трофея Лиги чемпионов.

Хоркера ушел на пенсию в 2010 году, прежде чем стать тренером вратарей. Кстати, сейчас он входит в тренерский штаб ФК «Андорра». Команда Сегунды принадлежит Пике.

За Педро стоит Виктор Санчес, который играл за клуб с 2009 по 2011 год. Полузащитник также играл в «Эспаньоле», сыграв 269 матчей за соперников «Барсы».