Кто эти два неизвестных игрока с легендарного фото «Барсы» и где они сейчас

В сезоне 08/09 воспитанники академии «Барселоны» сделали совместный снимок, ставший легендарным.
Карлес Пуйоль, Лео Месси, Педро, Боян Кркич, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Виктор Вальдес, Андрес Иньеста и Хави вместе на фото.
Но тут есть еще два игрока, которых вы можете не знать.
За Вальдесом стоит бывший запасной вратарь «Барселоны» Альберт Хоркера. С 2004 по 2009 год он провел 24 матча за первую команду, выиграв два трофея Лиги чемпионов.
Хоркера ушел на пенсию в 2010 году, прежде чем стать тренером вратарей. Кстати, сейчас он входит в тренерский штаб ФК «Андорра». Команда Сегунды принадлежит Пике.
За Педро стоит Виктор Санчес, который играл за клуб с 2009 по 2011 год. Полузащитник также играл в «Эспаньоле», сыграв 269 матчей за соперников «Барсы».
34-летний футболист сейчас играет в «Жироне», его контракт истекает 30 июня.
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