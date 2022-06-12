Сколько сэкономит «Барса»? Годовая зарплата Дембеле, Де Йонга и еще 5 игроков, которые близки к уходу

"Барселона" близка к тому, чтобы существенно разгрущить свою забитую зарплатную ведомость.
Вот игроки, которые в настоящее время очень близки к тому, чтобы покинуть «Барселону», и их годовая чистая заработная плата, согласно Capology.
Усман Дембеле: 9 600 000 евро
Френки де Йонг: 7 680 000 евро
Миралем Пьянич: ± 3 000 000 евро
Луиш Нету: 2 880 000 евро
Адама Траоре: 1 290 000 евро
Люк де Йонг: 580 000 евро
Оскар Мингеса: 110 000 евро
В сумме: 25 140 000 евро
Расставание со всеми этими игроками, безусловно, помогло бы «Барсе» сделать что-то полезное на трансферном рынке.
Комментарии