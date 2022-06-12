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Сколько сэкономит «Барса»? Годовая зарплата Дембеле, Де Йонга и еще 5 игроков, которые близки к уходу

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"Барселона" близка к тому, чтобы существенно разгрущить свою забитую зарплатную ведомость.

Вот игроки, которые в настоящее время очень близки к тому, чтобы покинуть «Барселону», и их годовая чистая заработная плата, согласно Capology.

Усман Дембеле: 9 600 000 евро

Френки де Йонг: 7 680 000 евро

Миралем Пьянич: ± 3 000 000 евро

Луиш Нету: 2 880 000 евро

Адама Траоре: 1 290 000 евро

Люк де Йонг: 580 000 евро

Оскар Мингеса: 110 000 евро

В сумме: 25 140 000 евро

Расставание со всеми этими игроками, безусловно, помогло бы «Барсе» сделать что-то полезное на трансферном рынке.

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