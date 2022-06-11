Как «Барса» может потратить деньги, если продаст Де Йонга: нашли 4 способа

Куда потратить эти деньги?

1. Бернардо Силва

Один только португальский полузащитник обошелся бы «Барселоне» примерно в 100 миллионов евро. У него осталось 3 года по текущему контракту с «Манчестер Сити», так что горожане не отпустят его дешево.

Продав Де Йонга, каталонцы могли бы подписать аналогичную замену голландцу.

2. Левандовски + Рафинья

Если мюнхенская «Бавария» согласится продать поляка этим летом, «Барсе» придется заплатить за 33-летнего футболиста около 45 миллионов евро.

Запрашиваемая «Лидсом» цена за Рафинью немного выше, около 55 миллионов евро, но его подписание не должно стать проблемой, если Френки будет продан.

3. Левандовски + Кулибали + Ди Мария + Аспиликуэта + Алонсо

«Барселона» могла бы усилить глубину состава, пригласив нескольких игроков после продажи Де Йонга.

Калиду Кулибали обойдется в 35 миллионов евро, в то время как общая стоимость трансфера трех других игроков составит около 20 миллионов евро.

4. Укрепить несколько позиций