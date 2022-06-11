5 игроков, которые могут последовать примеру Роберто и подписать новые контракты с «Барсой»

Это хорошие новости для «Барсы», учитывая трудности с бюджетом и работой на трансферном рынке? Кто еще может продлить контракт?

Ранее было подтверждено продление контракта Серхи Роберто на один сезон.

Дани Алвес (истекает зимой 2022 года)

39-летний футболист может либо подписать новый краткосрочный контракт, либо покинуть клуб в качестве свободного агента. Пока ничего не определено.

Мемфис Депай (истекает в 2023 году)

«Барселона» может предложить Мемфису новый контракт, учитывая его неплохую игру в последнем отрезке сезона.

Однако его летний уход из клуба за определенную сумму тоже остается вариантом. Нельзя забывать, что «Барсе» нужно хоть как-то заработать этим летом.

Гави (истекает в 2023 году)

Официальные лица «Барселоны» все еще ведут переговоры с представителями 17-летнего футболиста, некоторые детали еще не решены.

Сообщается, что подросток хочет остаться в «Барсе» на долгие годы.

Жерар Пике (истекает в 2024 году)

Новый контракт Пике может включать еще одно сокращение зарплаты, поскольку он снова готов помочь клубу.

Нико (истекает в 2024 году)

«Барселона» считает Нико одним из своих самых больших талантов и была бы рада предложить ему долгосрочный контракт.

Ожидается, что за Нико возьмутся после того, как будет решен вопрос с контрактом Гави.

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Таким образом, «Барса» сможет хоть немного урегулировать ситуацию с контрактами и быть более спокойной.