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40 тысяч в неделю, новый номер и другое: что «Барса» может предложить Гави, чтобы он продлил контракт

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У «Барселоны» запланирована встреча с агентом Гави - Иваном де ла Пенья.

Судя по всему,  клуб должен улучшить свое предложение, чтобы сохранить Гави. Вот несколько способов, которыми они могут воспользоваться.

Зарплата 40 тысяч в неделю

«Барселона» может предложить большую зарплату Гави. 40 тысяч в неделю = 2 миллиона евро в год.

Это увеличит его заработок почти в 10 раз, и он будет зарабатывать на уровне Араухо, Педри и Фати. 

Новый номер

Гави по-прежнему зарегистрирован как игрок «Барсы Б», он носит 30-й номер.

«Барса» могла бы пообещать ему новый номер после подписания контракта. Это может быть номер 11, так как Адама Траоре покидает клуб. Либо 7-й номер, если Дембеле все же уйдет.

Краткосрочный контракт

Похоже, что Гави и его окружение не собирается подписывать долгосрочный контракт на 6-7 лет.

Как и в случае с Араухо, «Барселона» может пообещать 17-летнему игроку краткосрочный контракт с условием продления, когда ему исполнится 20 лет.

Больше игрового времени

Гави провел более 40 матчей за «Барсу» в прошлом сезоне.

Но с приходом Франка Кессиэ, восстановлением Серхи Роберто и другими трансферными планами клуба, конкуренция за место в полузащите в следующем сезоне будет жесткой. «Барса» может пообещать Гави гарантированное игровое время при любых обстоятельствах.

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«Барсе» нужно действовать решительно, если они хотят сохранить молодого таланта. Ведь у полузащитника есть минимум два предложения из АПЛ, одно из них – от «Ливерпуля», который, по слухам, готов платить ему целых 9 миллионов евро в год.       

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