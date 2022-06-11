40 тысяч в неделю, новый номер и другое: что «Барса» может предложить Гави, чтобы он продлил контракт

У «Барселоны» запланирована встреча с агентом Гави - Иваном де ла Пенья.

Судя по всему, клуб должен улучшить свое предложение, чтобы сохранить Гави. Вот несколько способов, которыми они могут воспользоваться.

Зарплата 40 тысяч в неделю

«Барселона» может предложить большую зарплату Гави. 40 тысяч в неделю = 2 миллиона евро в год.

Это увеличит его заработок почти в 10 раз, и он будет зарабатывать на уровне Араухо, Педри и Фати.

Новый номер

Гави по-прежнему зарегистрирован как игрок «Барсы Б», он носит 30-й номер.

«Барса» могла бы пообещать ему новый номер после подписания контракта. Это может быть номер 11, так как Адама Траоре покидает клуб. Либо 7-й номер, если Дембеле все же уйдет.

Краткосрочный контракт

Похоже, что Гави и его окружение не собирается подписывать долгосрочный контракт на 6-7 лет.

Как и в случае с Араухо, «Барселона» может пообещать 17-летнему игроку краткосрочный контракт с условием продления, когда ему исполнится 20 лет.

Больше игрового времени

Гави провел более 40 матчей за «Барсу» в прошлом сезоне.

Но с приходом Франка Кессиэ, восстановлением Серхи Роберто и другими трансферными планами клуба, конкуренция за место в полузащите в следующем сезоне будет жесткой. «Барса» может пообещать Гави гарантированное игровое время при любых обстоятельствах.