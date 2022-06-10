Хави vs Аллегри, Класико и еще два предсезонных матча «Барсы»

«Барселона» подтвердила предсезонное расписание тура в США, который состоится в июле.
Хави vs Аллегри
«Барселона» сыграет с «Ювентусом» в рамках предсезоки, сообщает СОРЕ. Это означает, что Хави впервые в статусе тренера будет противостоять Максу Аллегри. Интересно, кто окажется сильнее.
Класико
«Барселона» сыграет Класико в США. Стадион уже выбран и прибыль будет разделена с «Мадридом». Никто не сомневается, что Класико будет пользоваться спросом.
«Барса» против команды Дэвида Бекхэма
«Барселона» сыграет с «Интер Майями», клубом Дэвида Бекхэма. Этот матч также подтвержден.
Встреча будет товарищеской.
«Барса» в Нью-Йорке
«Барселона» встретится с «NY Ред Буллс» в июле. Это встреча станет первой в истории клубов.
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