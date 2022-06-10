Хави vs Аллегри, Класико и еще два предсезонных матча «Барсы»

«Барселона» подтвердила предсезонное расписание тура в США, который состоится в июле.

Хави vs Аллегри

«Барселона» сыграет с «Ювентусом» в рамках предсезоки, сообщает СОРЕ. Это означает, что Хави впервые в статусе тренера будет противостоять Максу Аллегри. Интересно, кто окажется сильнее.

Класико

«Барселона» сыграет Класико в США. Стадион уже выбран и прибыль будет разделена с «Мадридом». Никто не сомневается, что Класико будет пользоваться спросом.

«Барса» против команды Дэвида Бекхэма

«Барселона» сыграет с «Интер Майями», клубом Дэвида Бекхэма. Этот матч также подтвержден.

Встреча будет товарищеской.

«Барса» в Нью-Йорке

«Барселона» встретится с «NY Ред Буллс» в июле. Это встреча станет первой в истории клубов.