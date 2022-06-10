Им нужно 175 лет проводить свадьбы на «Камп Ноу», чтобы рассчитаться за Левандовски. В Германии насмехаются над «Барсой»

«Сбор на Левандовски»: примерно с таким заголовком сегодня вышло немецкое издание Süddeutsche Zeitung, отреагировав на интерес «Барселоны» к нападающему «Баварии».

Клуб хотел бы подписать его, но они в сложной экономической ситуации. Как следствие этого, «Барселона» недавно сдала свой стадион в аренду под проведение свадеб, а поле могут арендовать любительские команды. Заплатить придется 13 000 евро за свадьбу и 300 евро за возможность сыграть на «Камп Ноу».

Вне всяких сомнений, эти шикарные идеи исходят от руководства «Барселоны», но хватит ли вырученных средств, чтобы компенсировать общий дефицит и заполучить польского форварда «Баварии»? Спрашивать у руководства клуба смысла нет, ведь арифметика не для них, иначе они бы не задолжали 1,35 миллиарда евро.

Если бы они были в состоянии справиться с цифрами, то даже и не думали бы о подписании Левандовски.

Выручка от свадеб и футболистов-любителей при проведении одного мероприятия в день может полностью погасить долг, только на это потребуется 175 лет. Левандовски на тот момент будет более 200 лет. Захочет ли «Барса» подписать его?

В дополнении к издевательствам, «Бавария» предложила выпустить благотворительный календарь с Левандовски в двух изданиях (в футболке и без) и провести благотворительный матч, выручка от которого пойдет на будущий трансфер. Самые смелые надежды по сбору средств руководство клуба возлагает на футболистов команды и их щедрость.