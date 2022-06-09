«Турецкий Месси», который летом перейдет в «Барсу Б», рассказал о своих целях

Прошлым летом «Барселона» подписала с турком Эмре Демиром 6-летний контракт и оставила на год в "Кайсериспоре".

Этим летом 18-летний футболист, которого купили за 2 млн, присоединится к «Барсе Б». Кстати, у него уже огромная сумма отступных в контракте - 400 млн евро. Турецкий талант рассказал о своих амбициях:

«Я очень хотел сыграть с Месси в «Барселоне». Я был опечален его уходом.

Надеюсь, однажды я буду носить там футболку с номером 10», — сказал игрок «Барселоны Б» Эмре Демир.