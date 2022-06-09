Пьянич возвращается в «Барселону» на предсезонку

Миралем Пьянич 4 июля вернется на базу «Барселоны». Несмотря на то, что Хави на него не рассчитывает, босниец не собирается торопиться с решением относительно своего будущего.

Две недели назад игрок говорил о том, что может доработать оставшиеся ему по контракту два года, но его окружение подтвердило Mundo Deportivo, что пока Пьянич прибудет 4 июля в «Барселону», пройдет медобследование и начнет предсезонку с командой. До закрытия трансферного окна Миралем оценит свои возможности и предложения, которые поступят. На сегодняшний день интерес к аренде футболиста проявлял «Марсель», а также «Интер» и «Наполи».

Босниец не хочет создавать проблемы «Барсе», но и не намерен отказываться от контракта , подписанного до июня 2024 года.