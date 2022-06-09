«Барселона» не получила ни одного предложения по Де Йонгу

Будущее Френки Де Йонга остается загадкой, по сообщениям Mundo Deportivo, футболист уже не является приоритетом для «Барселоны», продажа голландца позволит «сине-гранатовым» подписать Бернарду Силву.

Однако, несмотря на интерес «МЮ» и других клубов, «Барселона» пока не получила ни одного конкретного предложения по Френки Де Йонгу.

Напомним, что Эрик Тен Хаг, став тренером «МЮ», проинформировал английских клуб о желании видеть Де Йонга в своей команде. Несмотря на хорошие отношения с тренером после работы в «Аяксе», Де Йонг хотел остаться в клубе, выступающем в Лиге Чемпионов.

Футболист уже знает планы «Барселоны» и понимает, что может быть продан, хотя четко высказал свое желание остаться и добиться успеха на «Камп Ноу» руководству клуба.