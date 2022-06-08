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3 представителя «Барселоны» попали в топ-10 самых дорогостоящих игроков мира

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 Футбольная обсерватория CIES опубликовала список 10 самых дорогих футболистов мира на данный момент.

 «Барселону» представляют сразу трое игроков.  

 1. Килиан Мбаппе - €206m («ПСЖ»)

 2. Винисиус - €185m («Реал Мадрид»)

 3. Эрлинг Холанд - €153m («МанСити»)

 4. Педри – €135m («Барселона»)

 5. Джуд Беллингем - €134m («Боруссия»)

 6. Фил Фоден – €124m («МанСити»)

 7. Френки Де Йонг - €112m («Барселона»)

 8. Луис Диас – €110m («Ливерпуль»)

 9. Рубен Диаш – €110m («МанСити»)

 10. Ферран Торрес - €109m («Барселона»)

 

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