3 представителя «Барселоны» попали в топ-10 самых дорогостоящих игроков мира

Футбольная обсерватория CIES опубликовала список 10 самых дорогих футболистов мира на данный момент.
«Барселону» представляют сразу трое игроков.
1. Килиан Мбаппе - €206m («ПСЖ»)
2. Винисиус - €185m («Реал Мадрид»)
3. Эрлинг Холанд - €153m («МанСити»)
4. Педри – €135m («Барселона»)
5. Джуд Беллингем - €134m («Боруссия»)
6. Фил Фоден – €124m («МанСити»)
7. Френки Де Йонг - €112m («Барселона»)
8. Луис Диас – €110m («Ливерпуль»)
9. Рубен Диаш – €110m («МанСити»)
10. Ферран Торрес - €109m («Барселона»)
Комментарии