Больше ассистов за 6 месяцев, чем за 4 года: как Хави повлиял на Дембеле

Хави заставил Усмана Дембеле в два раза больше пересмотреть индивидуальных видео, чем любого другого игрока «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Тренер подготовил 10 видео для каждого игрока, чтобы помочь им стать лучше, но Дембеле досталось сразу 25 роликов.

В результате, Дембеле записал в свой актив больше всего ассистов именно под руководством Хави – 13, чем во время работы с предыдущим тренером «Барсы».

Дембеле не удавалось оформить двухзначное число ассистов с момента его перехода в каталонский клуб в 2017 году. Последний раз похожий результат у него был в «Боруссии» в сезоне 2016\17.

Это показывает, что Хави сыграл ключевую роль в прогрессе Дембеле.