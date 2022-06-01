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Ансу Фати: «Я мечтаю сыграть на Чемпионате мира»

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Ансу Фати был счастлив получить звонок от Луиса Энрике. Сезон нападающего «Барселоны» был омрачен травмами, но он преодолел их и готов выложиться в составе сборной Испании.

«Я очень счастлив быть здесь, меня долго не было. Путь был непростым, но, благодаря своему характеру, я смог преодолеть трудности. Я благодарен тренеру за доверие».

«Мне не повезло, я получил травму в юном возрасте, но эти трудности помогли мне повзрослеть. Моей семье было тяжелее всего в этот период, моя семья очень много значит для меня».

«Я упорно работаю, надеюсь, что все будет хорошо. Я очень рад вернуться, быть здесь и иметь возможность помочь команде».

«Я мечтаю сыграть на Чемпионате мира и продолжаю работать для этого, но финальное решение за тренером».

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