FC BARCELONA
Блог

«Я мог бы носить «17» номер»: Ансу Фати объясняет, как именно он получил «10» номер в «Барсе»

Клубы
Барселона Барселона
Анссумане Фати Анссумане Фати
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

«Когда Лео Месси уходил, для меня был подготовлен номер «17», но потом клуб предложил номер «10». Капитаны согласились с таким решением, для меня это большая честь. Когда ты играешь за «Барсу», ты должен быть готов на все», — сказал Ансу Фати Canal+.

Фати унаследовал «10» Лео Месси через месяц после ухода аргентинца из клуба.

 

С тех пор 19-летний футболист провел 15 матчей за каталонцев, забив 6 голов и сделав одну результативную передачу.

Ожидается, что в следующем сезоне юноша станет постоянным игроком «основы» «сине-гранатовых».

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные