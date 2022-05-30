«Я мог бы носить «17» номер»: Ансу Фати объясняет, как именно он получил «10» номер в «Барсе»

«Когда Лео Месси уходил, для меня был подготовлен номер «17», но потом клуб предложил номер «10». Капитаны согласились с таким решением, для меня это большая честь. Когда ты играешь за «Барсу», ты должен быть готов на все», — сказал Ансу Фати Canal+.

Фати унаследовал «10» Лео Месси через месяц после ухода аргентинца из клуба.

С тех пор 19-летний футболист провел 15 матчей за каталонцев, забив 6 голов и сделав одну результативную передачу.

Ожидается, что в следующем сезоне юноша станет постоянным игроком «основы» «сине-гранатовых».