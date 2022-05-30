3 ключевые причины, по которым «Бавария» не исключает уход Левандовски

Согласно многочисленным источникам, мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность отпустить Роберта Левандовски.

Для этого у немецкого клуба есть 3 причины:

1. Агент Левандовски объяснил желание своего клиента уйти. «Бавария» хочет получить за футболиста не менее 40 миллионов евро.

2. «Бавария» очень близка к завершению сделки по Садио Мане. Сенегалец мог стать заменой Левандовски, так как может играть в центре атаки.

3. «Баварии» может понадобиться сначала продать Левандовски, прежде чем они получат Мане.

Ожидается, что переговоры продлятся на этой неделе.