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3 ключевые причины, по которым «Бавария» не исключает уход Левандовски

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Согласно многочисленным источникам, мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность отпустить Роберта Левандовски.

Для этого у немецкого клуба есть 3 причины:

1. Агент Левандовски объяснил желание своего клиента уйти. «Бавария» хочет получить за футболиста не менее 40 миллионов евро.

2. «Бавария» очень близка к завершению сделки по Садио Мане. Сенегалец мог стать заменой Левандовски, так как может играть в центре атаки.

3. «Баварии» может понадобиться сначала продать Левандовски, прежде чем они получат Мане.

Ожидается, что переговоры продлятся на этой неделе.

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