«Что «Барселона» может предложить Левандовски прямо сейчас? «Ничего»: легенда «Баварии» Румменигге

«Я не могу себе представить, чтобы Левандовски мог выиграть с «Барселоной» нечто большее, чем с мюнхенской «Баварией». Что «Барселона» может предложить ему сейчас? Если честно, ничего», — сказал SportBild бывшая легенда «Баварии» и генеральный директор Карл-Хайнц Румменигге.

«Бавария» должна бороться за него, разговаривать с ним и сближаться с его агентом. Левандовски не дебошир, который провоцирует уход. Он должен участвовать во внутренней работе клуба».

«Я думаю, что Оливер Кан сказал — «Левандовски остается и точка» — это означает, что дверь закрыта, мы его не продаем. Я не могу представить, что после этих заявлений «Бавария» продаст Роберта», — заявил Румменигге.

Проект Хави, идеально сочетающий в себе молодость и опыт, привлекает игроков со всей Европы, и Роберт Левандовски как раз из их числа.

Говорят, что Левандовски согласовал личные условия с «Барселоной». Однако мюнхенская «Бавария» пока отказывается от переговоров.

Текущий контракт поляка с баварцами рассчитан до июля 2023 года. В прошлом сезоне он забил 50 голов во всех турнирах.