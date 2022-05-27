«Усман выберет наилучший вариант для своего будущего»: агент Дембеле о неопределенной ситуации с контрактом

«Будущее Дембеле по-прежнему под вопросом, и мы не будем вестись на постоянные спекуляции. Мы относимся и всегда относились с уважением ко всем клубам и будем продолжать в том же духе, пока идет процесс», — заявил ESPN агент Усмана Дембеле Мусса Сиссоко.

«Когда придет момент принимать решение, Усман выберет наилучший вариант для своего будущего», — добавил он.

Говорят, что в настоящее время Дембеле гораздо ближе к тому, чтобы покинуть «Барселону», чем остаться. Француз ведет переговоры с «Пари Сен-Жермен», «Баварией» и «Челси».

Текущий контракт 25-летнего футболиста с «Барсой» заканчивается в июне.