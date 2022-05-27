«Лидс » отклонил предложение «Барселоны» по Рафинье: клуб хочет больше денег за бразильца

«Лидс Юнайтед» отклонил первое предложение «Барселоны» по Рафинье, сообщает Педро Алмейда.

Каталонцы предложили 30 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в качестве бонусов. «Лидс» хочет получить за бразильского вингера не менее 50 миллионов евро.

Ожидается, что вскоре «Барса» сделает второе предложение. Рафинья считается одним из приоритетных трансферов, особенно если летом клуб покинет Усман Дембеле.

25-летний футболист забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи в 36 матчах за «Лидс Юнайтед» в этом сезоне.