Месси «сыт по горло» высказываниями Лапорты

Лео Месси и его окружение «сыты по горло» Жоаном Лапортой, сообщает Cadena SER.

Отец аргентинца Хорхе позвонил Лапорте несколько месяцев назад и попросил его перестать упоминать Лео в своих интервью.

Их разговор описывается как «сердечный», однако Лапорта недавно снова упомянул Месси, предположив, что аргентинец перешел в «Пари Сен-Жермен» из-за денег.

Отношения между Месси и Лапортой, похоже, остаются холодными после летнего ухода игрока из «Барсы». 34-летний аргентинец не хотел покидать клуб, но, как сообщается, Лапорта был за его уход — во многом из-за причастности к этому делу Жерара Пике.