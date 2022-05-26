FC BARCELONA
Блог

Агент Дембеле продолжает переговоры с «ПСЖ»

ПСЖ ПСЖ
Клубы
Усман Дембеле Усман Дембеле
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Представитель Усмана Дембеле Мусса Сиссоко встретился с президентом «ПСЖ» Насером Аль-Хелаифи по поводу возможного переезда игрока во Францию, сообщает Sport .

Сиссоко провел переговоры с «ПСЖ» перед встречей со спортивным директором «Барсы» Матеу Алемани.

Шансы Дембеле остаться в «Барсе» после этого лета становятся все меньше, поскольку у каталонцев просто средств, чтобы соответствовать его финансовым требованиям.

Дембеле считается хорошей заменой Анхелю Ди Марии, который собирается уйти этим летом из «ПСЖ».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные