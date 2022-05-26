Агент Дембеле продолжает переговоры с «ПСЖ»

Представитель Усмана Дембеле Мусса Сиссоко встретился с президентом «ПСЖ» Насером Аль-Хелаифи по поводу возможного переезда игрока во Францию, сообщает Sport .

Сиссоко провел переговоры с «ПСЖ» перед встречей со спортивным директором «Барсы» Матеу Алемани.

Шансы Дембеле остаться в «Барсе» после этого лета становятся все меньше, поскольку у каталонцев просто средств, чтобы соответствовать его финансовым требованиям.

Дембеле считается хорошей заменой Анхелю Ди Марии, который собирается уйти этим летом из «ПСЖ».