Пьянич хочет остаться в «Барселоне» на ближайшие два года

В беседе с La Repubblica Миралема Пьянича спросили, планирует ли он вернуться в Италию в будущем.

«Барселона» имеет для меня большое значение - это была детская мечта. Я очень горжусь своей карьерой: «Мец», «Лион», «Рома» и «Юве»: я провел девять лет в Италии, самые важные в моей карьере», — сказал полузащитник.

«Я очень люблю итальянский футбол. На данный момент я думаю, что останусь в «Барселоне» еще на два года и закончу контракт. Потом посмотрим. Никогда не говори никогда».

Пьянич в настоящее время находится в аренде у «Бешикташа» и собирается вернуться в «Барсу» этим летом. Согласно сообщениям в Испании, Хави не рассчитывает на Миралема и хочет его продать.

В сезоне 2021/22 32-летний футболист провел 26 игр и отдал четыре голевые передачи.