Жоан Лапорта: «У Феррана будет долгая карьера в «Барсе», мы им очень довольны»

«Ферран Торрес? Мы очень довольны им. Нужно понимать, что адаптация к системе «Барселоны» требует времени, и я думаю, что когда Педри играл, он давал больше», — сказал Жоан Лапорта L'Esportiu.

«У Феррана будет долгая карьера в «Барсе», и мы очень довольны его отношением и мастерством».

Первый сезон Феррана в «Барселоне» не был идеальным. Поклонники ожидали от него гораздо большего.

22-летний игрок завершил сезон с семью голами и шестью передачами в 26 матчах за "блауграну", присоединившись к клубу в середине сезона за 55 миллионов евро.