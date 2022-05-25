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«Барса» хочет избавиться от 11 игроков, но никто не хочет уходить

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Этим летом «Барселона» намерена провести масштабную чистку: ожидается, что клуб покинут 11 игроков.

«Барса» должна продавать старых футболистов, чтобы зарегистрировать новых. Без этого «Барса» нарушит правила финансового фэйр-плей Ла Лиги, что повлечет за собой серьезные санкции.

Имея это в виду, Хави уже сказал некоторым игрокам, что они не входят в его планы на следующий сезон.

Однако у «Барсы» есть проблема: ни один игрок не хочет покидать клуб этим летом, сообщает Sport.

Не так давно Люк де Йонг сказал, что счастлив сидеть на скамейке запасных. Клеман Лангле также непреклонен.

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