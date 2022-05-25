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Лапорта подтверждает интерес к Френки Де Йонгу со стороны других клубов

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«Френки де Йонг — футболист высокого класса», — сказал Жоан Лапорта в интервью Cat Radio.

«Он знает нашу систему, и да, он очень желанный игрок для других клубов, и к нам поступали предложения, но я думаю, что он должен продолжить выступать в «Барселоне».

«Манчестер Юнайтед» — одна из команд, интересующихся Френки. Также говорят об интересе со стороны «Манчестер Сити».

Болельщики «сине-гранатовых» хотят видеть Френки в команде, однако предложение в 100 миллионов евро может быть слишком заманчивым для «Барселоны».

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