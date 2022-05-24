Стала известна финансовая причина, по которой Дембеле не вышел в стартовом составе против «Хетафе» и «Вильярреала»

Усман Дембеле играл против «Вильярреала», но не вышел в стартовом составе, появившись во втором тайме. Весь матч с «Хетафе» он провел на скамейке запасных.

Некоторые фанаты были удивлены, некоторые думали, что это может быть сообщение от Хави Дембузе, поскольку француз отказывается подписывать новый контракт.

Но, в итоге, все оказалось прозаичнее. «Барсе» пришлось бы заплатить «Дортмунду» 1,5 миллиона евро, если бы Дембеле отыграл еще 45 минут, сообщает Mundo Deportivo.

Так как будущее нападающего неясно, Хави, вероятно, решил, что для всех сторон будет лучше, если Дембеле сядет на скамейку запасных.