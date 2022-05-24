«Чувствовалось, что он сильно разочарован»: Суарес об уходе Месси из «Барсы»

«Я был удивлен уходом Месси и страдал вместе с ним», — сказал Луис Суарес в интервью Cadena SER о расставании Лео с «Барселоной» прошлым летом.

«Мы были в отпуске, и он сказал: «Я собираюсь подписать новый контракт с «Барсой» в четверг».

«В четверг днем Антонела сказал моей жене, что Месси не подпишет новый контракт. Я разговаривал с ним, чувствовалось, что он сильно разочарован».

Все ожидали, что Месси продлит контракт с «Барселоной», но, по словам Жоана Лапорты, это было невозможно из-за финансовых правил Ла Лиги.

День, когда было объявлено о его уходе, был, пожалуй, одним из худших дней в истории клуба. Луис Суарес в то время уже был в «Атлетико».