Статистика Феррана Торреса с марта показывает, как много Хави придется работать с ним в предсезонке

Ферран Торрес безуспешно пытался забить за «Барселону» с марта!

Прошло 2 месяца и 3 дня с тех пор, как Ферран забил гол за «Барсу». И это несмотря на то, что он является одним из самых востребованных игроков для Хави.

В игре с «Вильярреалом» Ферран снова стрелял холостыми, испанец сделал 3 попытки за 71 минуту на поле, но ни одна из них не была удачной.

Похоже, что Ферран больше не забивает, хотя в январе, появившись в «Барсе», он стал автором 7 голов за первые 70 дней в составе «сине-гранатовых».

Таким образом, у Хави есть над чем поработать в предсезонке, чтобы помочь ценному активу «Барсы» снова обрести свою результативность.