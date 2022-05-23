«Посмотрите на Мбаппе»: Хави отвечает на вопрос о будущем Дембеле в «ПСЖ» или «Барселоне»

«Перейдет ли Дембеле в «ПСЖ»? Все идут туда, куда хотят, туда, где, по их мнению, они будут счастливы», — сказал Хави о возможном переходе Дембеле в «ПСЖ».

«Посмотрите на Мбаппе, я могу сказать только хорошее об Усмане. Он очень нам помог, и он изменил ситуацию, будучи преданным делу. Я желаю ему всего наилучшего, он был проявил себя, как настоящий профессионал».

Дембеле еще не подписал продление своего контракта с «Барсой»— ожидается, что футболист заменит Анхеля ди Марию в составе «ПСЖ».