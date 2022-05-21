«Он зверь»: Хави делает интересное заявление о будущем Де Йонга на фоне слухов о его связи с «МЮ»

«Я считаю Френки отличным игроком, он настоящий зверь», — сказал тренер «Барселоны» Хави, отвечая на вопрос о будущем Френки де Йонга.

«Мне он нравится, и я думаю, что он может стать частью важной эпохи «Барсы». Посмотрим на экономическую ситуацию в клубе… но мне нравится де Йонг», — добавил он.

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в летнем переходе Де Йонга, но сделка далека от завершения. Эрик тен Хаг хочет привести полузащитника на «Олд Траффорд», но «красные дьяволы» не станут тратить на голландца более 70 миллионов евро.

Сам де Йонг хочет играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, чего «Юнайтед» не может предложить, что усложняет весь этот процесс.