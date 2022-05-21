Болельщики «Барселоны» заполонили Турин перед финалом женской Лиги чемпионов

Толпы болельщиков «Барселоны» собрались в Турине, в преддверии финала Лиги чемпионов между «Барселоной Фемени» и женской командой «Лиона».
Без сомнения, болельщики «Барсы» окажут мощную поддержку, и девушки будут чувствовать себя как дома.
Ранее «Барселона» побила два рекорда по посещаемости женского футбольного матча — оба в Лиге чемпионов на «Камп Ноу».
«Барса Фемени» может во второй раз подряд одержать победу в Лиге чемпионов, если обыграет «Лион» сегодня вечером.
👏🏽👏🏽¡Ambientazo histórico en Turín para la #UWCLfinal ! Lo que está consiguiendo el Barça va mucho más allá del césped… pic.twitter.com/BmBjOCTtrq— Mayca Jiménez Durillo (@Mayca_Jimenez) May 21, 2022
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