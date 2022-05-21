Болельщики «Барселоны» заполонили Турин перед финалом женской Лиги чемпионов

Толпы болельщиков «Барселоны» собрались в Турине, в преддверии финала Лиги чемпионов между «Барселоной Фемени» и женской командой «Лиона».

Без сомнения, болельщики «Барсы» окажут мощную поддержку, и девушки будут чувствовать себя как дома.

Ранее «Барселона» побила два рекорда по посещаемости женского футбольного матча — оба в Лиге чемпионов на «Камп Ноу».

«Барса Фемени» может во второй раз подряд одержать победу в Лиге чемпионов, если обыграет «Лион» сегодня вечером.