FC BARCELONA
Блог

Болельщики «Барселоны» заполонили Турин перед финалом женской Лиги чемпионов

Барселона Барселона
Клубы
Футбол Футбол

Толпы болельщиков «Барселоны» собрались в Турине, в преддверии финала Лиги чемпионов между «Барселоной Фемени» и женской командой «Лиона».

Без сомнения, болельщики «Барсы» окажут мощную поддержку, и девушки будут чувствовать себя как дома.

Ранее «Барселона» побила два рекорда по посещаемости женского футбольного матча — оба в Лиге чемпионов на «Камп Ноу».

«Барса Фемени» может во второй раз подряд одержать победу в Лиге чемпионов, если обыграет «Лион» сегодня вечером.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные