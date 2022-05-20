Дембеле с агентом был замечен в Барселоне, футболист жестом ответил на вопрос, хочет ли он остаться в клубе

Усман Дембеле был замечен в Барселоне со своим агентом Сиссоко в четверг вечером.
Сообщается, что нападающий находится в городе для переговоров по контракту с «Барселоной».
Репортеры выкрикивали футболисту только один вопрос, когда он выходил из машины: «Дембеле, ты хочешь остаться?»
Он отвечал поднятым вверх большим пальцем.
🚨 LLEGA OUSMANE a Barcelona de nuevo, hablamos de la renovación y… 🚨— Gerard Romero (@gerardromero) 19 мая 2022 г.
Ous te quieres quedar?
Ousmane 👍🏼@JijantesFC #Barça #mercato pic.twitter.com/lFKhaYnwnQ
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