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Дембеле с агентом был замечен в Барселоне, футболист жестом ответил на вопрос, хочет ли он остаться в клубе

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Усман Дембеле был замечен в Барселоне со своим агентом Сиссоко в четверг вечером.

Сообщается, что нападающий находится в городе для переговоров по контракту с «Барселоной».

Репортеры выкрикивали футболисту только один вопрос, когда он выходил из машины: «Дембеле, ты хочешь остаться?»

Он отвечал поднятым вверх большим пальцем.

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