Класико в Лас-Вегасе: и еще три матча «Барселоны» в рамках тура по США

Постепенно формируется расписание предсезонки «Барселоны» и тура по США, во время которого пройдет Класико в Лас-Вегасе и еще три матча с «Интером Майями», «Ювентусом» и «NY Ред Буллс».

Тур начнется в конце июля: с 19 по 30, клуб заработает 10 млн евро. Матч с «Мадридом» пройдет в Вегасе, с «Интером» в Майями, а «Рэд Буллс» - в Нью-Йорке, игра с «Ювентусом» состоится в Лос-Анджелесе.

Каникулы футболистов «Барселоны» начнутся на следующей неделе, а сезон завершится товарищеским матчем со сборной звезд чемпионата Австралии в Сиднее 25 мая. Команда должна будет вернуться к тренировкам под руководством Хави 6 июля.