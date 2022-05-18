«Я лучше всего проявляю себя, когда часто могу касаться мяча»: Де Йонг рассказал о своей лучшей позиции на поле

В интервью The Guardian в феврале 2022 года, Френки Де Йонг сказал: «Мне не обязательно играть только на одной позиции».

«Я думаю, что лучше всего проявляю себя, когда могу часто касаться мяча».

«Я очень счастлив, что нахожусь в «Барселоне»: с юных лет я хотел быть здесь, так что моя мечта сбылась».

«Но мне бы хотелось выиграть больше трофеев, чем у нас получилось за первые два года. Я ожидал большего в этом смысле, скажем так».

«Но я очень счастлив здесь и, надеюсь играть за «Барсу» еще много лет».

Де Йонга связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед», «красные дьяволы» ищут замену уходящим Полю Погба и Неманье Матичу.

Сообщается, что тренер «Барселоны» Хави хочет сохранить голландца, но понимает, что этим летом клуб может хорошо заработать на 25-летнем игроке.