«Барселона» достигла соглашения с Рафиньей: срок контракта известен

«Барселона» достигла соглашения с Рафиньей, сообщает Goal in Spain.

Бразилец будет получать вдвое больше своей зарплаты в 65 000 евро в неделю в «Лидсе», подписав пятилетний контракт с каталонским клубом.

Текущий контракт Рафиньи включает пункт, который позволяет ему покинуть «Лидс» всего за 25 миллионов евро, если они вылетят в низшую лигу.

«Барселона» связалась со своим бывшим полузащитником Деку, который помог заключить соглашение с игроком.

Однако «Лидс» не начнет переговоры по Рафинье, пока не закончится сезон Премьер-лиги.

В текущем сезоне 25-летний вингер забил за «Лидс» 10 голов и отдал 3 результативные передачи.