«Бавария» ведет переговоры с Дембеле

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании Усмана Дембеле в качестве свободного агента. L'Equipe сообщает, что немецкий клуб уже начал переговоры с французом.
Дембеле может помочь «Баварии» в борьбе в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
По иронии судьбы, «Бавария» крепко держится за Роберта Левандовски, который находится в центре внимания «Барселоны».
Учитывая, что контракт Дембеле истекает в июне, «сине-гранатовые» не могут использовать его в качестве козыря для приобретения Левандовски.
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