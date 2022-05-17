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«Бавария» ведет переговоры с Дембеле

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Мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании Усмана Дембеле в качестве свободного агента. L'Equipe сообщает, что немецкий клуб уже начал переговоры с французом.

Дембеле может помочь «Баварии» в борьбе в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

По иронии судьбы, «Бавария» крепко держится за Роберта Левандовски, который находится в центре внимания «Барселоны».

Учитывая, что контракт Дембеле истекает в июне, «сине-гранатовые» не могут использовать его в качестве козыря для приобретения Левандовски.

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